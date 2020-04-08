mephala написав:гыг. при чем тут форвард если мы говорим про моно? капец блин.
Мы говорим про кретитные. Гы.
ага. я так и понял.
omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть
что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню. жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег
Умник, у мони можно получить больше 1% за кредитные. Например, можно получить 8% кешбэка за кредитные, заправляясь на глуско, 4% за кредитные на все покупки в Эльдорадо. На Глуско в предыдущие месяцы я выводил практически по 500 грн. кешбэка в месяц, в этом апреле тоже выведу много, но не 500. Все за кредитные.
Нужно внимательно читать, что пишут другие и, правильно, не быть лохом.
Востаннє редагувалось rollo в Нед 12 кві, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
omb написав:klug та ладно, 8% глуско, 20% зоо, 3% красота и медицина - можно и попользоваться чуть
что тут вы говорили про все карты всех банков Украины а не конкретно про моню. жгите дальше съезжая с темы когда поняли что лохонулись так как у мони нельзя получить больше 1% юзая кредитные. а клуг которому вы отвечали обсуждал именно использование кредитных денег
Умник, у мони можно получить больше 1% за кредитные. Например, можно получить 8% кешбэка за кредитные, заправляясь на глуско, 4% за кредитные на все покупки в Эльдорадо. На Глуско в предыдущие месяцы я выводил практически по 500 грн. кешбэка в месяц, в этом апреле тоже выведу много, но не 500. Все за кредитные.
Нужно внимательно читать, что пишут другие и, правильно, не быть лохом.
лох это тот кто считает что за кредитные можно получить у мони 20% по зоо и 3 за красоту так что это вам нужно читать что пишут с самого начала диалога
Востаннє редагувалось mephala в Нед 12 кві, 2020 16:04, всього редагувалось 1 раз.