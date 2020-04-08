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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 кві, 2020 17:49
Stringer написав: rollo написав: omb написав:mephala
глуско 8% не будет закредитные?
Он не понимает, что пишут другие.
ему оно и не надо... просто любит пукнуть в пудру
Я тоже это заметил.
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rollo
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Додано: Нед 12 кві, 2020 17:54
lov2108 написав: Искатель написав: rollo написав:
У меня еще куча скидочных купонов от Епицентра - минус 3 гривни на литр на глуско.
Плюс 1.5 грн. на литре от моно за кредитные тоже деньги. Считайте.
Копейка гривну бережет.
А что, у скидочных от "Эпицентра" нет срока действия?! Я думал, они на месяц-два. Или до сих пор раздают?
Ууу, тогда агонь. Я что-то такие скидки провтыкал.
Юзаю скидочные купоны в апликухе КЛО (-3грн/л - обычный 95й, -5грн/л - премиум 95й).
У Эпицентра есть новые скидочные на Глуско с марта - минус 2 гривни на обычное топливо и минус 3 гривни на топливо макс.
Но старые талоны с минус 3 гривни действуют до конца года.
Информация точная.
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:08
rollo а по газу сколько?
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Додано: Нед 12 кві, 2020 18:48
rollo написав: Stringer написав: rollo написав:
Он не понимает, что пишут другие.
ему оно и не надо... просто любит пукнуть в пудру
Я тоже это заметил.
ну как - отлайкали друг друга? смотрю вам нравится
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mephala
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