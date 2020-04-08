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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1854185518561857

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:49

  Stringer написав:
  rollo написав:
  omb написав:mephala глуско 8% не будет закредитные?

Он не понимает, что пишут другие.

ему оно и не надо... просто любит пукнуть в пудру

Я тоже это заметил. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 17:54

  lov2108 написав:
  Искатель написав:
  rollo написав:У меня еще куча скидочных купонов от Епицентра - минус 3 гривни на литр на глуско.
Плюс 1.5 грн. на литре от моно за кредитные тоже деньги. Считайте.
Копейка гривну бережет. :wink:

А что, у скидочных от "Эпицентра" нет срока действия?! Я думал, они на месяц-два. Или до сих пор раздают?


Ууу, тогда агонь. Я что-то такие скидки провтыкал.
Юзаю скидочные купоны в апликухе КЛО (-3грн/л - обычный 95й, -5грн/л - премиум 95й).

У Эпицентра есть новые скидочные на Глуско с марта - минус 2 гривни на обычное топливо и минус 3 гривни на топливо макс.
Но старые талоны с минус 3 гривни действуют до конца года.
Информация точная.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:08

rollo а по газу сколько?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 18:48

  rollo написав:
  Stringer написав:
  rollo написав:Он не понимает, что пишут другие.

ему оно и не надо... просто любит пукнуть в пудру

Я тоже это заметил. :)


ну как - отлайкали друг друга? смотрю вам нравится :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 19:32

  omb написав:rollo а по газу сколько?

По старым талонам Эпицентра скидка на газ 70 коп., по новым, которые с марта, - 50 коп.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:37

А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин?
У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится...
Как в сравнении с ОККО по цене и качеству?
С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л
Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 22:53

  M-Audio написав:А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин?
У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится...
Как в сравнении с ОККО по цене и качеству?
С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л
Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?


95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика - 8% моно = 20.07, ну и еще 1-3% на карту лояльности бонусами капнет в зависимости от статуса
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 кві, 2020 23:08

  M-Audio написав:А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин?
У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится...
Как в сравнении с ОККО по цене и качеству?
С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л
Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?

Бензином не заправляюсь, а вот дизель хорош.
На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные.
По дизелю: 23.45 - 3 - 1.51 = 18.94 грн. литр. Плюс 3% на карту лояльности в виде глускоинов.
Уровень цен на Глуско ниже:

Зображення
rollo
 
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