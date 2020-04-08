А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин? У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится... Как в сравнении с ОККО по цене и качеству? С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
M-Audio написав:А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин? У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится... Как в сравнении с ОККО по цене и качеству? С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика - 8% моно = 20.07, ну и еще 1-3% на карту лояльности бонусами капнет в зависимости от статуса
M-Audio написав:А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин? У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится... Как в сравнении с ОККО по цене и качеству? С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
Бензином не заправляюсь, а вот дизель хорош. На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные. По дизелю: 23.45 - 3 - 1.51 = 18.94 грн. литр. Плюс 3% на карту лояльности в виде глускоинов. Уровень цен на Глуско ниже:
rollo написав:У Эпицентра есть новые скидочные на Глуско с марта - минус 2 гривни на обычное топливо и минус 3 гривни на топливо макс. Но старые талоны с минус 3 гривни действуют до конца года. Информация точная.
Хм, интересно... очень интересно. В принципе, -2 грн на литре дает приложение Toplyvo.UA. Но если совместить талон из Эпицентра с -2 грн и 8% от Моно... это выглядит заманчиво. А талоны из Эпицентра - на конкретный объем или на полный бак, или? И как они дружат с оплатой Моно?
rollo написав:На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные.
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