Додано: Нед 12 кві, 2020 22:37

А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин?

У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится...

Как в сравнении с ОККО по цене и качеству?

С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л

Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?