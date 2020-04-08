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Додано: Пон 13 кві, 2020 08:56
А теперь главный вопрос: а где эти скидочные талоны в "Эпицентре" брать-то?
Дело в том, что у нас от "Эпика" до заправки Глуско... примерно полкилометра по прямой, и, подозреваю, знающие люди уже все их размели.
Да, тут спрашивали насчет качества бензина. Заправляюсь у них уже примерно с полгода (вот как начали скидками завлекать). Нормальное топливо. Я лью 92-й, если что...
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Искатель
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:27
Искатель написав:
А талоны из Эпицентра - на конкретный объем или на полный бак, или? И как они дружат с оплатой Моно?
Один талон - скидка до 100 л. включительно.
Востаннє редагувалось rollo
в Пон 13 кві, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 09:29
Искатель написав:
А теперь главный вопрос: а где эти скидочные талоны в "Эпицентре" брать-то?
На кассе брать. Подружитесь с кассиршей. Шоколадку там купите, что-ли.
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Додано: Пон 13 кві, 2020 11:51
ingtrans написав: Искатель написав:
И как они дружат с оплатой Моно?
Так уже 2 раза написали, что хорошо дружат:
Hack-Stock написав:
95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика - 8% моно
= 20.07
rollo написав:
На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные
.
Эпицентр - это, наверное, хорошо, но я там бываю раз в полгода, и покупаю всякую мелочевку. В общем, мне никогда талоны на Глуско даже не предлагали. Хотя, возможно, в наших эпицентрах их нет вообще, в связи с отсутствием этого Глуско.
А без Эпицентра итог уже не отличается от ОККО, а может получиться и в другую сторону, в зависимости от того, есть ли в данном месяце категория АЗС у моно.
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M-Audio
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Додано: Пон 13 кві, 2020 12:10
M-Audio написав:
Эпицентр - это, наверное, хорошо, но я там бываю раз в полгода, и покупаю всякую мелочевку. В общем, мне никогда талоны на Глуско даже не предлагали. Хотя, возможно, в наших эпицентрах их нет вообще, в связи с отсутствием этого Глуско.
А без Эпицентра итог уже не отличается от ОККО, а может получиться и в другую сторону, в зависимости от того, есть ли в данном месяце категория АЗС у моно.
Заправиться на Глуско, используя талоны Эпицента, и получить кешбэк от моно 8% за кредитные могут не только лишь все, мало кто может это делать.
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rollo
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:02
rollo написав:
получить кешбэк от моно 8% за кредитные могут не только лишь все, мало кто может это делать.
???
За кредитные ведь можно максимум на 6% рассчитывать?
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M-Audio
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:08
M-Audio написав:
???
За кредитные ведь можно максимум на 6% рассчитывать?
Что за кредитные, что за свои можно рассчитывать на 8*0,805=6,44% чистыми.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Пон 13 кві, 2020 13:16
M-Audio написав: rollo написав:
получить кешбэк от моно 8% за кредитные могут не только лишь все, мало кто может это делать.
???
За кредитные ведь можно максимум на 6% рассчитывать?
Будьте внимательны, пожалуйста.
Неоднократно писалось, что по партнерской программе на заправках Глуско моно дает кешбэк грязными 8%, в том числе и при использовании кредита.
Лимит по кешбэку в этом случае 500 грн. в месяц.
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rollo
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:01
rollo написав:
Неоднократно писалось, что по партнерской программе на заправках Глуско моно дает кешбэк грязными 8%, в том числе и при использовании кредита.
Лимит по кешбэку в этом случае 500 грн. в месяц.
Да, увидел, что 8% - это партнерский кэшбэк, раньше было 5%, вот и подумал, что 8% можно получить как 5+3 партнерский+обычный. А оно, оказывается, всё проще.
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M-Audio
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Додано: Пон 13 кві, 2020 17:10
M-Audio написав:
раньше было 5%
Ради интереса посмотрел инсторию категорий кешбэков - не увидел 5%, по 8% было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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