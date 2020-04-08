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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1856185718581859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 08:56

А теперь главный вопрос: а где эти скидочные талоны в "Эпицентре" брать-то?
Дело в том, что у нас от "Эпика" до заправки Глуско... примерно полкилометра по прямой, и, подозреваю, знающие люди уже все их размели.
Да, тут спрашивали насчет качества бензина. Заправляюсь у них уже примерно с полгода (вот как начали скидками завлекать). Нормальное топливо. Я лью 92-й, если что...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:27

  Искатель написав:А талоны из Эпицентра - на конкретный объем или на полный бак, или? И как они дружат с оплатой Моно?

Один талон - скидка до 100 л. включительно.
Востаннє редагувалось rollo в Пон 13 кві, 2020 09:30, всього редагувалось 1 раз.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 09:29

  Искатель написав:А теперь главный вопрос: а где эти скидочные талоны в "Эпицентре" брать-то?

На кассе брать. Подружитесь с кассиршей. Шоколадку там купите, что-ли. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 11:51

  ingtrans написав:
  Искатель написав:И как они дружат с оплатой Моно?

Так уже 2 раза написали, что хорошо дружат:
  Hack-Stock написав:95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика - 8% моно = 20.07

  rollo написав:На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные.

Эпицентр - это, наверное, хорошо, но я там бываю раз в полгода, и покупаю всякую мелочевку. В общем, мне никогда талоны на Глуско даже не предлагали. Хотя, возможно, в наших эпицентрах их нет вообще, в связи с отсутствием этого Глуско.
А без Эпицентра итог уже не отличается от ОККО, а может получиться и в другую сторону, в зависимости от того, есть ли в данном месяце категория АЗС у моно.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 12:10

  M-Audio написав:Эпицентр - это, наверное, хорошо, но я там бываю раз в полгода, и покупаю всякую мелочевку. В общем, мне никогда талоны на Глуско даже не предлагали. Хотя, возможно, в наших эпицентрах их нет вообще, в связи с отсутствием этого Глуско.
А без Эпицентра итог уже не отличается от ОККО, а может получиться и в другую сторону, в зависимости от того, есть ли в данном месяце категория АЗС у моно.

Заправиться на Глуско, используя талоны Эпицента, и получить кешбэк от моно 8% за кредитные могут не только лишь все, мало кто может это делать. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:02

  rollo написав:получить кешбэк от моно 8% за кредитные могут не только лишь все, мало кто может это делать. :)

???
За кредитные ведь можно максимум на 6% рассчитывать?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:08

Re: Monobank

  M-Audio написав:???
За кредитные ведь можно максимум на 6% рассчитывать?

Что за кредитные, что за свои можно рассчитывать на 8*0,805=6,44% чистыми.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 13:16

  M-Audio написав:
  rollo написав:получить кешбэк от моно 8% за кредитные могут не только лишь все, мало кто может это делать. :)

???
За кредитные ведь можно максимум на 6% рассчитывать?

Будьте внимательны, пожалуйста.
Неоднократно писалось, что по партнерской программе на заправках Глуско моно дает кешбэк грязными 8%, в том числе и при использовании кредита.
Лимит по кешбэку в этом случае 500 грн. в месяц.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:01

  rollo написав:Неоднократно писалось, что по партнерской программе на заправках Глуско моно дает кешбэк грязными 8%, в том числе и при использовании кредита.
Лимит по кешбэку в этом случае 500 грн. в месяц.

Да, увидел, что 8% - это партнерский кэшбэк, раньше было 5%, вот и подумал, что 8% можно получить как 5+3 партнерский+обычный. А оно, оказывается, всё проще.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:10

Re: Monobank

  M-Audio написав:раньше было 5%

Ради интереса посмотрел инсторию категорий кешбэков - не увидел 5%, по 8% было.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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