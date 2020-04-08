Додано: Пон 13 кві, 2020 11:51

ingtrans написав: Искатель написав: И как они дружат с оплатой Моно? И как они дружат с оплатой Моно?

Так уже 2 раза написали, что хорошо дружат:

Hack-Stock написав: 95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика - 8% моно = 20.07 95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика -= 20.07

rollo написав: На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные. На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика Так уже 2 раза написали, что хорошо дружат:

Эпицентр - это, наверное, хорошо, но я там бываю раз в полгода, и покупаю всякую мелочевку. В общем, мне никогда талоны на Глуско даже не предлагали. Хотя, возможно, в наших эпицентрах их нет вообще, в связи с отсутствием этого Глуско.А без Эпицентра итог уже не отличается от ОККО, а может получиться и в другую сторону, в зависимости от того, есть ли в данном месяце категория АЗС у моно.