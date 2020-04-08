Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу. Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно. Имеем: закончился депо в долларах в пределах фонда (в эквиваленте). В приложении предложили снять через 2 рабочих дня. Выбрал дату, место, получил код. Подождал два дня (выпало на пятницу). Пришёл в отделение. Отстоял очередь (пускают по одному и в масках) Получил болт. Сказали "такую сумму" надо заказывать в чате. Почувствовал себя олигархом. Недолго. Ушел. В чате заказал "такую сумму". Предложили на понедельник после обеда, пардон санитарного часа. Ок. Понедельник. Отстоял очередь. Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками. В карман не поместились (рассчитывал на сотки), снова почувствовал себя олигархом. Недолго. События происходили в столице.
ИМХО, это ещё нормальный вариант. А крупные суммы в валюте да, нужно заказывать и не только в монобанке. Очереди в банки, конечно, убивают. На прошлой неделе стоял минут 40 в отделение Привата, причем из человек 20-25, которых видел возле отделения за этот час, только 4 были младше пенсионного возраста. Не сидится людям старшего возраста дома, даже несмотря на то, что возраст в группе риска...
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