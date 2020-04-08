Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу. Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно. Имеем: закончился депо в долларах в пределах фонда (в эквиваленте). В приложении предложили снять через 2 рабочих дня. Выбрал дату, место, получил код. Подождал два дня (выпало на пятницу). Пришёл в отделение. Отстоял очередь (пускают по одному и в масках) Получил болт. Сказали "такую сумму" надо заказывать в чате. Почувствовал себя олигархом. Недолго. Ушел. В чате заказал "такую сумму". Предложили на понедельник после обеда, пардон санитарного часа. Ок. Понедельник. Отстоял очередь. Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками. В карман не поместились (рассчитывал на сотки), снова почувствовал себя олигархом. Недолго. События происходили в столице.
ИМХО, это ещё нормальный вариант. А крупные суммы в валюте да, нужно заказывать и не только в монобанке. Очереди в банки, конечно, убивают. На прошлой неделе стоял минут 40 в отделение Привата, причем из человек 20-25, которых видел возле отделения за этот час, только 4 были младше пенсионного возраста. Не сидится людям старшего возраста дома, даже несмотря на то, что возраст в группе риска...
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DONALD написав:Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу. Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно.
При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)). До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку. В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.
DONALD написав:Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу. Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно.
При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)). До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку. В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.
Как бы предполагалось, что заказ через приложение с выбором даты и отделения и получения кода на снятие-это и есть заказ. И раньше так и было. Теперь нужно просить ноунейм девочку из чата.
klug написав:DONALD Стільки тексту, а у чиєму відділенні забирали так і не написали.
Ну очевидно-Универсал. Где размещал-там и забирал. Все ж наверное понимают что никакого Монобанка не существует?
ИМХО - абсолютно не очевидно. Сам Моня вовсю пиарит вовсе не свою "мамку", а что вклады размещенные у него можно забрать в Тасе или а-банке - то есть в банках имеющих нормальную филиальную сеть, в отличии от куцо-филиального универсала.
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