Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42

ИМХО, это ещё нормальный вариант. А крупные суммы в валюте да, нужно заказывать и не только в монобанке.

Очереди в банки, конечно, убивают. На прошлой неделе стоял минут 40 в отделение Привата, причем из человек 20-25, которых видел возле отделения за этот час, только 4 были младше пенсионного возраста. Не сидится людям старшего возраста дома, даже несмотря на то, что возраст в группе риска...