RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1856185718581859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:29

Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу.
Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно.
Имеем: закончился депо в долларах в пределах фонда (в эквиваленте). В приложении предложили снять через 2 рабочих дня. Выбрал дату, место, получил код. Подождал два дня (выпало на пятницу). Пришёл в отделение. Отстоял очередь (пускают по одному и в масках) Получил болт. Сказали "такую сумму" надо заказывать в чате. Почувствовал себя олигархом. Недолго. Ушел. В чате заказал "такую сумму". Предложили на понедельник после обеда, пардон санитарного часа. Ок. Понедельник. Отстоял очередь. Получил. Насыпали старыми (1995,2001 годов) пятидесятками. В карман не поместились (рассчитывал на сотки), снова почувствовал себя олигархом. Недолго. События происходили в столице.
DONALD
 
Повідомлень: 106
З нами з: 23.06.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:39

DONALD печально конечно, что сервис "страдает".. но в целом, то выдали :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбека комунал и онлайн и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 931
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:41

DONALD
Стільки тексту, а у чиєму відділенні забирали так і не написали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4297
З нами з: 18.08.14
Подякував: 195 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:42

Re: Monobank

ИМХО, это ещё нормальный вариант. А крупные суммы в валюте да, нужно заказывать и не только в монобанке.
Очереди в банки, конечно, убивают. На прошлой неделе стоял минут 40 в отделение Привата, причем из человек 20-25, которых видел возле отделения за этот час, только 4 были младше пенсионного возраста. Не сидится людям старшего возраста дома, даже несмотря на то, что возраст в группе риска...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 929
З нами з: 31.07.19
Подякував: 20 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 17:45

  ingtrans написав:
  M-Audio написав:раньше было 5%

Ради интереса посмотрел инсторию категорий кешбэков - не увидел 5%, по 8% было.

У Аллы в позапрошлом месяце было 10%.
rollo
 
Повідомлень: 513
З нами з: 20.10.19
Подякував: 14 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 19:49

Re: Monobank

DONALD написав:Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу.
Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно.
При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)).
До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку.
В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.
stryzhko
 
Повідомлень: 995
З нами з: 04.10.16
Подякував: 236 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:51

  klug написав:DONALD
Стільки тексту, а у чиєму відділенні забирали так і не написали.

Ну очевидно-Универсал. Где размещал-там и забирал. Все ж наверное понимают что никакого Монобанка не существует?
DONALD
 
Повідомлень: 106
З нами з: 23.06.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:54

  stryzhko написав:
DONALD написав:Кому интересно как Моно отдаёт доллары с депозита-расскажу.
Отдаёт, но долго, плохо и не комфортно.
При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)).
До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку.
В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.

Как бы предполагалось, что заказ через приложение с выбором даты и отделения и получения кода на снятие-это и есть заказ. И раньше так и было. Теперь нужно просить ноунейм девочку из чата.
DONALD
 
Повідомлень: 106
З нами з: 23.06.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 20:58

  DONALD написав:
  klug написав:DONALD
Стільки тексту, а у чиєму відділенні забирали так і не написали.

Ну очевидно-Универсал. Где размещал-там и забирал. Все ж наверное понимают что никакого Монобанка не существует?

ИМХО - абсолютно не очевидно. Сам Моня вовсю пиарит вовсе не свою "мамку", а что вклады размещенные у него можно забрать в Тасе или а-банке - то есть в банках имеющих нормальную филиальную сеть, в отличии от куцо-филиального универсала.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4417
З нами з: 20.03.15
Подякував: 76 раз.
Подякували: 961 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 21:44

Re: Monobank

DONALD написав: И раньше так и было.

Це ключове. Ситуація зараз змінюється щодня. Тут ще пару тижнів тому взагалі видачу валюти деякі банки не проводили. А завтра вже можна й на примусову конвертацію від НБУ попасти.
stryzhko
 
Повідомлень: 995
З нами з: 04.10.16
Подякував: 236 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1856185718581859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mike64, solomia, vitaliy1111 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (70)
13.04.2020 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.