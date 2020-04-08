Ничего очевидного. Пару страниц назад я как раз интересовался именно по ТАСе и А-Банке. У нас в городе Универсалов нет. Раньше без проблем снимал/пополнял в ТАСе. Но сейчас слышал, что там с валютой напряги. Потому интересен именно опыт тех, кто снимал у "партнёров". Универсал как раз всем и всё отдаёт с депозитов Моно. Тут вопросов не было.
stryzhko написав:При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)).
До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку.
В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.
В чате Моно? И за сколько дней им об этом писать?