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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1857185818591860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:33

  DONALD написав:
  klug написав:DONALD
Стільки тексту, а у чиєму відділенні забирали так і не написали.

Ну очевидно-Универсал. Где размещал-там и забирал. Все ж наверное понимают что никакого Монобанка не существует?

Ничего очевидного. Пару страниц назад я как раз интересовался именно по ТАСе и А-Банке. У нас в городе Универсалов нет. Раньше без проблем снимал/пополнял в ТАСе. Но сейчас слышал, что там с валютой напряги. Потому интересен именно опыт тех, кто снимал у "партнёров". Универсал как раз всем и всё отдаёт с депозитов Моно. Тут вопросов не было.

  stryzhko написав:При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)).
До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку.
В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.


В чате Моно? И за сколько дней им об этом писать?
Shustoff
 
Повідомлень: 232
З нами з: 01.11.16
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14.04.2020 00:33
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