Додано: Вів 14 кві, 2020 12:52

Не знал, что есть проблема с филиальной сетью у Универсала. У меня в 5 минутах езды-одно отделение Универсала, в 10 минутах-другое. Главный вопрос-зачем вот "это вот всё"? Вся эта псевдо технологичность? Заказ якобы через приложение, если всё равно по факту работают как любой другой банк? У меня в Эксиме тоже есть телефон условной Марьи Ивановны с кассы, которой я звоню за пару дней и заказываю валюту.Ну и самое смешное-несмотря на неоднократные утверждения, что десктопной версии у Моно никогда не будет-анонсировали что для ФОПов она таки будет