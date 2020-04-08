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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1857185818591860

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 00:33

  DONALD написав:
  klug написав:DONALD
Стільки тексту, а у чиєму відділенні забирали так і не написали.

Ну очевидно-Универсал. Где размещал-там и забирал. Все ж наверное понимают что никакого Монобанка не существует?

Ничего очевидного. Пару страниц назад я как раз интересовался именно по ТАСе и А-Банке. У нас в городе Универсалов нет. Раньше без проблем снимал/пополнял в ТАСе. Но сейчас слышал, что там с валютой напряги. Потому интересен именно опыт тех, кто снимал у "партнёров". Универсал как раз всем и всё отдаёт с депозитов Моно. Тут вопросов не было.

  stryzhko написав:При теперішній ситуації і школяр знає, що суми більше 100$ треба замовляти)).
До карантину забирав в ТАС без замовлень, але там тепер незручний графік. Вперше замовив в А-банці. У відділенні було пусто, менеджери(з виду практиканти-стажери) радо зустріли і вже й прізвище з порога знали, бо для них виявилося диковинкою людина, яка знімає депо з монобанку.
В сумі 5хв на замовлення в чаті й 10хв на видачу у відділенні. От такі в провінції справи.


В чате Моно? И за сколько дней им об этом писать?
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:27

Re: Monobank

Вот я не пойму, человек написал как забирал депозит, описал новый порядок, а ему вместо лайков, ещё за это и насовали.
"Доцент, у тебя папа мама был?"
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 07:35

  Shustoff написав:В чате Моно? И за сколько дней им об этом писать?

Я писал за два дня до окончания депо (сумма в валюте была под фонд). Заказывал на тасю. Но это было еще время "до короны". Думаю за 2 дня свмое оно. Они формируют заявку на подкрепление конкретного отделения валютой под выдаваемый депо
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 11:41

Re: Monobank

Shustoff написав:В чате Моно? И за сколько дней им об этом писать?

За 2 робочих дні для партнерів і сум більше 100$, для універсала, якщо більше 1000$.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 12:52

Не знал, что есть проблема с филиальной сетью у Универсала. У меня в 5 минутах езды-одно отделение Универсала, в 10 минутах-другое. Главный вопрос-зачем вот "это вот всё"? Вся эта псевдо технологичность? Заказ якобы через приложение, если всё равно по факту работают как любой другой банк? У меня в Эксиме тоже есть телефон условной Марьи Ивановны с кассы, которой я звоню за пару дней и заказываю валюту.
Ну и самое смешное-несмотря на неоднократные утверждения, что десктопной версии у Моно никогда не будет-анонсировали что для ФОПов она таки будет :D
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:11

  DONALD написав:Не знал, что есть проблема с филиальной сетью у Универсала.

Кругозор никогда не помешает расширить ;) Пример: Запорожье (6-ой по величине областной центр страны) - Универсала много лет нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:30

  DONALD написав:Не знал, что есть проблема с филиальной сетью у Универсала. У меня в 5 минутах езды-одно отделение Универсала, в 10 минутах-другое. Главный вопрос-зачем вот "это вот всё"? Вся эта псевдо технологичность? Заказ якобы через приложение, если всё равно по факту работают как любой другой банк? У меня в Эксиме тоже есть телефон условной Марьи Ивановны с кассы, которой я звоню за пару дней и заказываю валюту.
Ну и самое смешное-несмотря на неоднократные утверждения, что десктопной версии у Моно никогда не будет-анонсировали что для ФОПов она таки будет :D

Одесса, единственное отделение закрыли в сентябре. До карантина проблем не было, ибо ТАСов полно. Но сейчас у ТАСа проблемы с валютой. Оттуда и вопрос как и где снимать.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:26

Re: Monobank

  DONALD написав:Ну и самое смешное-несмотря на неоднократные утверждения, что десктопной версии у Моно никогда не будет-анонсировали что для ФОПов она таки будет

Ну как бы изначально речь шла о том, что не будет десктопной версии для физлиц (а не ФЛП), которой пока и не планируется.
  • 75 грн. за оформление карты "monobank" - https://monobank.ua/r/mY8F
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