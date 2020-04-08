RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1858185918601861

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:50

Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 175
З нами з: 13.06.16
Подякував: 61 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:56

  Driver написав:Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?

Теж цікаво. А як юзати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33268
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:21

  Driver написав:Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?

Только так. В Универсале нихто ничо копировать не будет, тока выдадут карту по предварительной заявке
Ну разве шо мона при них ото все сделать на свем смарте и через 15мин получить карту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31034
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2476 раз.
Подякували: 3611 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:25

  Flamingo написав:Да, но насколько я помню это можно было сделать только в день окончания депо. Поэтому чтобы не "потерять дни" - я озадачил ГЛ за 2 дня до окончания, а в день окончания просто выбрал то же отделение на которое уже через ГЛ были заказаны деньги и в тот же день все забрал.

Так приложение не даёт выбрать дату ранее 2 дней со дня окончания депо. Да и тут есть оговорочка с ситуацией с валютой у банков-партнёров. Все про Универсал пишут и никто ничего не говорит о ТАСе или А-Банке. Интересуют именно наши дни.
Shustoff
 
Повідомлень: 236
З нами з: 01.11.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1858185918601861
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Hemi, ingtrans, Kalgan, prodigy, Кочевник і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18604)
14.04.2020 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.