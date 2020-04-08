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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:50
Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Додано: Вів 14 кві, 2020 15:56
Теж цікаво. А як юзати?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:21
Только так. В Универсале нихто ничо копировать не будет, тока выдадут карту по предварительной заявке
Ну разве шо мона при них ото все сделать на свем смарте и через 15мин получить карту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 14 кві, 2020 16:25
Так приложение не даёт выбрать дату ранее 2 дней со дня окончания депо. Да и тут есть оговорочка с ситуацией с валютой у банков-партнёров. Все про Универсал пишут и никто ничего не говорит о ТАСе или А-Банке. Интересуют именно наши дни.
Додано: Вів 14 кві, 2020 20:42
Re: Monobank
Что будет когда наконец допилят инструкцию и открытие счета станет возможным просто по видеозвонку как в более развитых странах? Наверное будут говорить что Моно (ну или другой банк) пишет ролики чтобы потом продавать их порнхабу
Mind the gap.
Додано: Вів 14 кві, 2020 21:00
Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка?
Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.
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