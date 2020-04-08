Driver написав:Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?
Теж цікаво. А як юзати?
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Driver написав:Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?
Только так. В Универсале нихто ничо копировать не будет, тока выдадут карту по предварительной заявке Ну разве шо мона при них ото все сделать на свем смарте и через 15мин получить карту
Flamingo написав:Да, но насколько я помню это можно было сделать только в день окончания депо. Поэтому чтобы не "потерять дни" - я озадачил ГЛ за 2 дня до окончания, а в день окончания просто выбрал то же отделение на которое уже через ГЛ были заказаны деньги и в тот же день все забрал.
Так приложение не даёт выбрать дату ранее 2 дней со дня окончания депо. Да и тут есть оговорочка с ситуацией с валютой у банков-партнёров. Все про Универсал пишут и никто ничего не говорит о ТАСе или А-Банке. Интересуют именно наши дни.
Driver написав:скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда
Что будет когда наконец допилят инструкцию и открытие счета станет возможным просто по видеозвонку как в более развитых странах? Наверное будут говорить что Моно (ну или другой банк) пишет ролики чтобы потом продавать их порнхабу
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка? Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.
M-Audio причем тут DKIM если отправка делается через почтовый клиент твоего телефона с твоего адреса? У тебя может быть продвинутый клиент и настроенное DKIM для твоего личного домена. Но ты ж явно не про ето говорил.
Отправить одную квитанцию как-то по другому нельзя. Но можно с сервера Моно получить письмо с выпиской. Там будет то что ты хочешь
К слову если письмо тебе нужно для того чтобы подтвердить кому-то оплату то для всех платежей у которых есть номер квитанции - можно убедиться в оплате на https://check.gov.ua/ - я вот даже свою оплату в Макдональдсе там смог получить.
Mind the gap.
UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
UK адрес з кодом REF32426client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
M-Audio написав:Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка? Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.
На жаль, схоже, що таку можливість з клієнта прибрали, але зверніть увагу на наступне: 1) кобонак, один з небагатьох, який осилив накладання ЕЦП (не кажу, що інших немає, але вони у абсолютній меншості - більшість лише накладає картинку штампу чи печатки і стилізований підпис невідомого аноніма), тому отримувач може впевнитись, що документа виданий банком, а не Вами, хоч і прийшов з Вашої пошти; 2) можна просто відправляти код для перевірки через https://check.gov.ua/ 3) якщо Вам все ж принципово комусь відправити з пошти моно, то можете спробувати через підтримку (сам не перевіряв).
M-Audio написав:Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка? Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.
На жаль, схоже, що таку можливість з клієнта прибрали, але зверніть увагу на наступне: 1) кобонак, один з небагатьох, який осилив накладання ЕЦП (не кажу, що інших немає, але вони у абсолютній меншості - більшість лише накладає картинку штампу чи печатки і стилізований підпис невідомого аноніма), тому отримувач може впевнитись, що документа виданий банком, а не Вами, хоч і прийшов з Вашої пошти;
Так, це я одразу перевірив. Непогано, але все ж правильний лист не завадив би.