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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1859186018611862>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:50

Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?
https://a-bank.com.ua/t?a=4WE9KK10E3Y0 +50 грн карта "Зелена" А-Банка
Driver
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:56

  Driver написав:Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?

Теж цікаво. А як юзати?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:21

  Driver написав:Скажите, здешняя карта оформляется только методом "скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда"? Или можно по классике: в отделение Универсала (?) с паспортом и кодом?

Только так. В Универсале нихто ничо копировать не будет, тока выдадут карту по предварительной заявке
Ну разве шо мона при них ото все сделать на свем смарте и через 15мин получить карту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 16:25

  Flamingo написав:Да, но насколько я помню это можно было сделать только в день окончания депо. Поэтому чтобы не "потерять дни" - я озадачил ГЛ за 2 дня до окончания, а в день окончания просто выбрал то же отделение на которое уже через ГЛ были заказаны деньги и в тот же день все забрал.

Так приложение не даёт выбрать дату ранее 2 дней со дня окончания депо. Да и тут есть оговорочка с ситуацией с валютой у банков-партнёров. Все про Универсал пишут и никто ничего не говорит о ТАСе или А-Банке. Интересуют именно наши дни.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 20:42

Re: Monobank

  Driver написав:скачай приложение, сфоткай паспорт, отошли непойми кому непойми куда

Что будет когда наконец допилят инструкцию и открытие счета станет возможным просто по видеозвонку как в более развитых странах? Наверное будут говорить что Моно (ну или другой банк) пишет ролики чтобы потом продавать их порнхабу :mrgreen:
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:00

Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка?
Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:40

M-Audio
причем тут DKIM если отправка делается через почтовый клиент твоего телефона с твоего адреса? У тебя может быть продвинутый клиент и настроенное DKIM для твоего личного домена. Но ты ж явно не про ето говорил.

Отправить одную квитанцию как-то по другому нельзя. Но можно с сервера Моно получить письмо с выпиской. Там будет то что ты хочешь
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=us; d=monobank.com.ua;
h=From:To:Message-Id:Subject:MIME-Version:Content-Type:Date:no;
i=info@monobank.com.ua;
bh=y9O1msOG0ZivJdCvjY/2McQVF7M=;
b=WS45FYyeRm6jMCOsGBXvaRM52gd2+2s1MGu21ps7azuJcbkFmb967axmxyPlN1/hOVSsr97JHc6h
dHfMhbH81etwsItOosaBWsp2W9hj4sekQdP4nIjXcn2LawaOhYCzILNJrp5WRj7883bcnRDHt8e9
Mn8mRXtkVp40hgjme5k=


К слову если письмо тебе нужно для того чтобы подтвердить кому-то оплату то для всех платежей у которых есть номер квитанции - можно убедиться в оплате на https://check.gov.ua/ - я вот даже свою оплату в Макдональдсе там смог получить.
Mind the gap.
  • UK рахунок https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:52

  M-Audio написав:Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка?
Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.

На жаль, схоже, що таку можливість з клієнта прибрали, але зверніть увагу на наступне:
1) кобонак, один з небагатьох, який осилив накладання ЕЦП (не кажу, що інших немає, але вони у абсолютній меншості - більшість лише накладає картинку штампу чи печатки і стилізований підпис невідомого аноніма), тому отримувач може впевнитись, що документа виданий банком, а не Вами, хоч і прийшов з Вашої пошти;
2) можна просто відправляти код для перевірки через https://check.gov.ua/
3) якщо Вам все ж принципово комусь відправити з пошти моно, то можете спробувати через підтримку (сам не перевіряв).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 23:25

  klug написав:
  M-Audio написав:Недавно обнаружил, что квитанция, присылаемая "банком" из выписки в приложении на электронную почту по кнопочке, отсылается от моего имени и моим телефоном. Вопрос: есть ли какая-нибудь другая кнопочка, по которой та же квитанция будет отослана от имени банка и с почтового сервера банка?
Тем, кто не видит разницы, советую почитать про подписывание исходящих почтовых сообщений DKIM.

На жаль, схоже, що таку можливість з клієнта прибрали, але зверніть увагу на наступне:
1) кобонак, один з небагатьох, який осилив накладання ЕЦП (не кажу, що інших немає, але вони у абсолютній меншості - більшість лише накладає картинку штампу чи печатки і стилізований підпис невідомого аноніма), тому отримувач може впевнитись, що документа виданий банком, а не Вами, хоч і прийшов з Вашої пошти;

Так, це я одразу перевірив. Непогано, але все ж правильний лист не завадив би.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 00:48

M-Audio
Було, тепер пАкрАщили.
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klug
 
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