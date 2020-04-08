Додано: Вів 14 кві, 2020 21:40

причем тут DKIM если отправка делается через почтовый клиент твоего телефона с твоего адреса? У тебя может быть продвинутый клиент и настроенное DKIM для твоего личного домена. Но ты ж явно не про ето говорил.Отправить одную квитанцию как-то по другому нельзя. Но можно с сервера Моно получить письмо с выпиской. Там будет то что ты хочешьК слову если письмо тебе нужно для того чтобы подтвердить кому-то оплату то для всех платежей у которых есть номер квитанции - можно убедиться в оплате на- я вот даже свою оплату в Макдональдсе там смог получить.