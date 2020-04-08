Shustoff написав:Так приложение не даёт выбрать дату ранее 2 дней со дня окончания депо. Да и тут есть оговорочка с ситуацией с валютой у банков-партнёров. Все про Универсал пишут и никто ничего не говорит о ТАСе или А-Банке. Интересуют именно наши дни.
Ви неуважно читали. Вище мій звіт, де забирав валюту в А-банку. Замовляєте через чат за 2 дні на потрібне відділення. А потім вже в додатку після закінчення депо обираєте це ж відділення, на яке робили замовлення. На 13.04 ніяких проблем з видачею валюти не було.