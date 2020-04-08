RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1859186018611862

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 55
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
21
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 01:02

Re: Monobank

Shustoff написав:Так приложение не даёт выбрать дату ранее 2 дней со дня окончания депо. Да и тут есть оговорочка с ситуацией с валютой у банков-партнёров. Все про Универсал пишут и никто ничего не говорит о ТАСе или А-Банке. Интересуют именно наши дни.

Ви неуважно читали. Вище мій звіт, де забирав валюту в А-банку. Замовляєте через чат за 2 дні на потрібне відділення. А потім вже в додатку після закінчення депо обираєте це ж відділення, на яке робили замовлення. На 13.04 ніяких проблем з видачею валюти не було.
stryzhko
 
Повідомлень: 1002
З нами з: 04.10.16
Подякував: 237 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1859186018611862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (84441)
15.04.2020 02:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.