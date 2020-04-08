Igor3777
И шо эти 3 нацмена гоям насоветовали?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 кві, 2020 20:49
Igor3777
И шо эти 3 нацмена гоям насоветовали?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:17
ukrprom2014 как всегда, будь флексибл
Додано: Пон 20 кві, 2020 02:33
Додано: Пон 20 кві, 2020 02:46
Re: Monobank
как получить карту во время карантина ??*?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
Додано: Пон 20 кві, 2020 04:36
Выбрать доставку курьером, если Киев, Днепр, Одесса, Харьков, Львов и Запорожье.
Получи бонус за оформление карты:
|