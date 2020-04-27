Отправляли СЭП на 100 грн?vitaliy_berdinskikh написав:Тут вроде несколько раз спрашивали как бегает СЕП у Моно.
Проверил сегодня: до ПУМБ-а долетело за 45 минут.
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Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:58
Re: Monobank
Отправляли СЭП на 100 грн?
Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:17
10 копеек, откуда у ботов Монобанка деньги? Горох копейки платит, ну тьі в курсе.
П.С.
Сумма бьіла достаточной для того чтобьі оценивать возможности Моно. Конечно вполне может бьіть что тут есть люди которьіе сотни тьіщ гоняют СЕП-ом, или даже миллионьі. Но возможности рядового клиента думаю ограничиваются тьісячами и десятками тьісяч.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:34
Додано: Суб 25 кві, 2020 14:43
Точняк. Укрсиб наприклад за півгодини встигав, а Конкорд ще 15 хвилин синхронізував залишок, Моно витратив більше години в той же час. Тож може в Моно є якийсь розклад, щопівгодини чи щогодини?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:01
Re: Monobank
Думаю очередь по алгоритму FIFO.
Естественно в конце месяца когда большинство гаситя, она существенно длиннее.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:44
Re: Monobank
Ну все, моно одним з перших почав шманать...
Перевели мені з Привату 100 грн сьогодні і їх одразу ж заблокував ФінМон.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:46
Re: Monobank
Монобанк крутит кешбеком как хочет
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:52
Re: Monobank
То есть у Rozetka терминал настроен как Бытовая техника, а Вы хотите кешбэк как за Продукты? А в выписке какой MCC? Если MCC из Продукты, то к monobank вопросов быть не должно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:54
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