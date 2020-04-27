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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1861186218631864

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 13:58

Re: Monobank

vitaliy_berdinskikh написав:Тут вроде несколько раз спрашивали как бегает СЕП у Моно.

Проверил сегодня: до ПУМБ-а долетело за 45 минут.
Отправляли СЭП на 100 грн?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 14:17

  Інкогніто написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Тут вроде несколько раз спрашивали как бегает СЕП у Моно.

Проверил сегодня: до ПУМБ-а долетело за 45 минут.
Отправляли СЭП на 100 грн?

10 копеек, откуда у ботов Монобанка деньги? Горох копейки платит, ну тьі в курсе.

П.С.
Сумма бьіла достаточной для того чтобьі оценивать возможности Моно. Конечно вполне может бьіть что тут есть люди которьіе сотни тьіщ гоняют СЕП-ом, или даже миллионьі. Но возможности рядового клиента думаю ограничиваются тьісячами и десятками тьісяч.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 16:34

  vitaliy_berdinskikh написав:Тут вроде несколько раз спрашивали как бегает СЕП у Моно.

Проверил сегодня: до ПУМБ-а долетело за 45 минут.

Нужно всё равно бдить. Не всегда везёт.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 14:43

  rollo написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Тут вроде несколько раз спрашивали как бегает СЕП у Моно.

Проверил сегодня: до ПУМБ-а долетело за 45 минут.

Нужно всё равно бдить. Не всегда везёт.

Точняк. Укрсиб наприклад за півгодини встигав, а Конкорд ще 15 хвилин синхронізував залишок, Моно витратив більше години в той же час. Тож може в Моно є якийсь розклад, щопівгодини чи щогодини?..
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:01

Re: Monobank

  kreuz написав:Тож може в Моно є якийсь розклад, щопівгодини чи щогодини?..

Думаю очередь по алгоритму FIFO.
Естественно в конце месяца когда большинство гаситя, она существенно длиннее.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:44

Re: Monobank

Ну все, моно одним з перших почав шманать...
Перевели мені з Привату 100 грн сьогодні і їх одразу ж заблокував ФінМон.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 3% кешбек за комуналку - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:46

Re: Monobank

Монобанк крутит кешбеком как хочетЗображенняЗображення
Інкогніто
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miltador
:shock: :shock: :shock:

И что говорят? Вы террорист?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:52

Re: Monobank

  Інкогніто написав:Монобанк крутит кешбеком как хочет

То есть у Rozetka терминал настроен как Бытовая техника, а Вы хотите кешбэк как за Продукты? А в выписке какой MCC? Если MCC из Продукты, то к monobank вопросов быть не должно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:54

Інкогніто Хочешь как за продукты - плати онлайн на сайте
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omb
 
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