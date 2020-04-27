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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:36

Re: Monobank

ingtrans написав:
  Інкогніто написав:Монобанк крутит кешбеком как хочет

То есть у Rozetka терминал настроен как Бытовая техника, а Вы хотите кешбэк как за Продукты? А в выписке какой MCC? Если MCC из Продукты, то к monobank вопросов быть не должно.
На этом терминале сам монобанк при маленьких суммах даёт кешбекЗображення
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:52

Re: Monobank

Інкогніто, а не может, что Розетка пошла по стопам Новой Почты и внедрила мультимерчант (когда зависимости от товара/услуги на одном том же терминале изменяется MCC)?

PS Но это надо проверять другими картами )
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54

Re: Monobank

  Інкогніто написав:На этом терминале сам монобанк при маленьких суммах даёт кешбек

Ну по-хорошему по 5399 вряд ли должен идти кешбэек за продукты.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:01

MASolomko
Так и есть, на небольших суммах кошенрный, на 1000+ - дуля.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03

Re: Monobank

MASolomko написав:Інкогніто, а не может, что Розетка пошла по стопам Новой Почты и внедрила мультимерчант (когда зависимости от товара/услуги на одном том же терминале изменяется MCC)?

PS Но это надо проверять другими картами )
ТасЗображенняЗображення
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:04

Re: Monobank

ingtrans написав:
  Інкогніто написав:На этом терминале сам монобанк при маленьких суммах даёт кешбек

Ну по-хорошему по 5399 вряд ли должен идти кешбэек за продукты.
В правилах монобанка написано, или на картах нужно гадать?Зображення
Востаннє редагувалось Інкогніто в Вів 28 кві, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:05

Re: Monobank

  ukrprom2014 написав:Так и есть, на небольших суммах кошенрный, на 1000+ - дуля.

Честно говоря, сомневаюсь, что зависит именно от суммы. Может, например, завиисеть от продавца (на Розетке разные продавцы). Да и вообще нужно еще MCC посмотреть по каждому конкретному случаю.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:10

Re: Monobank

Ранее на этом терминале монобанк дал кешбекЗображення
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:32

  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Так и есть, на небольших суммах кошенрный, на 1000+ - дуля.

Честно говоря, сомневаюсь, что зависит именно от суммы. Может, например, завиисеть от продавца (на Розетке разные продавцы). Да и вообще нужно еще MCC посмотреть по каждому конкретному случаю.

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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:46

  ukrprom2014 написав:MASolomko
Так и есть, на небольших суммах кошенрный, на 1000+ - дуля.
есть скрины?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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