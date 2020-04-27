На этом терминале сам монобанк при маленьких суммах даёт кешбек
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:36
Re: Monobank
На этом терминале сам монобанк при маленьких суммах даёт кешбек
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:52
Re: Monobank
Інкогніто, а не может, что Розетка пошла по стопам Новой Почты и внедрила мультимерчант (когда зависимости от товара/услуги на одном том же терминале изменяется MCC)?
PS Но это надо проверять другими картами )
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54
Re: Monobank
Ну по-хорошему по 5399 вряд ли должен идти кешбэек за продукты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:01
MASolomko
Так и есть, на небольших суммах кошенрный, на 1000+ - дуля.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03
Re: Monobank
Тас
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:04
Re: Monobank
В правилах монобанка написано, или на картах нужно гадать?
Востаннє редагувалось Інкогніто в Вів 28 кві, 2020 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:05
Re: Monobank
Честно говоря, сомневаюсь, что зависит именно от суммы. Может, например, завиисеть от продавца (на Розетке разные продавцы). Да и вообще нужно еще MCC посмотреть по каждому конкретному случаю.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:10
Re: Monobank
Ранее на этом терминале монобанк дал кешбек
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:32
Додано: Вів 28 кві, 2020 11:46
есть скрины?
Кешбечные карты!
|