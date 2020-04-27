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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1863186418651866

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:56

omb
Вы не в церкви, вас не обманут (с)
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:17

Інкогніто, у Розетки на каждую оплату СВОЙ МСС у ПОСа.
Проверьте МСС в выписке на почту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31159
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2482 раз.
Подякували: 3631 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57

ukrprom2014 принято
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:47

Re: Monobank

  clientage написав:Проверьте МСС в выписке на почту

Последняя выписка была пустой файл.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 98 раз.
 
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  #<1 ... 1863186418651866
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