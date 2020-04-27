omb
Вы не в церкви, вас не обманут (с)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:56
omb
Вы не в церкви, вас не обманут (с)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:17
Інкогніто, у Розетки на каждую оплату СВОЙ МСС у ПОСа.
Проверьте МСС в выписке на почту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57
ukrprom2014 принято
Кешбечные карты!
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:47
Re: Monobank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:44
Re: Monobank
По рассматриваемой покупке код попадает под кешбек.
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