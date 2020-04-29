ОГо! написав: Отличная новость!



С сегодняшнего дня НБУ разрешил открывать счета клиентам без посещения отделений банка.



Для всех тех, кто не мог открыть нашу карту в маленьких населенных пунктах, кто «застрял» на карантине и не может выйти из дому, кто заграницей, кому просто лень вставать с дивана - качаем наше приложение, тратим 5 минут на все процедуры идентификации и пользуемся лучшей в мире картой, собираем награды, любуемся котиком и получаем эстетическое наслаждение от того каким простым, красивым и дружелюбным может быть банк.



С сегодняшнего дня это доступно для всех владельцев Android, а через неделю станет доступно и для владельцев iPhone.



Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков и о нем должны быть данные в бюро кредитных историй.



Мы планируем устанавливать на такие карты кредитные лимиты по нашим стандартным процедурам и думаем, что это может быть неплохой поддержкой для многих клиентов, которым, в связи с текущей ситуацией, не хватает собственных средств.



После открытия счета и получения виртуальной карты, в приложении можно заказать физическую карту любого класса и она придет к вам по почте.



Для такого варианта открытия счета есть некоторые ограничения по оборотам и остаткам средств на карте:

- Можно делать любые операции по счету в любом количестве, но на сумму не более 40 000 грн в месяц или 400 000 грн в год.

- Текущий остаток на всех счетах клиента, открывшего счет по упрощенной идентификации, не может превышать 40 000 грн сверх кредитного лимита.



Для большинства клиентов (~80% по статистике текущей клиентской базы не превышают эти лимиты) такие лимиты более чем комфортны.

Если же необходимы большие объемы операций, то достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут) или прийти в одну из наших точек выдачи для полноценной верификации и получения физической карты.



Ударим технологиями по карантину и бездорожью!