И котики подтянулись к оформлению карты полностью онлайн.
ОГо! написав:Отличная новость!
С сегодняшнего дня НБУ разрешил открывать счета клиентам без посещения отделений банка.
Для всех тех, кто не мог открыть нашу карту в маленьких населенных пунктах, кто «застрял» на карантине и не может выйти из дому, кто заграницей, кому просто лень вставать с дивана - качаем наше приложение, тратим 5 минут на все процедуры идентификации и пользуемся лучшей в мире картой, собираем награды, любуемся котиком и получаем эстетическое наслаждение от того каким простым, красивым и дружелюбным может быть банк.
С сегодняшнего дня это доступно для всех владельцев Android, а через неделю станет доступно и для владельцев iPhone.
Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков и о нем должны быть данные в бюро кредитных историй.
Мы планируем устанавливать на такие карты кредитные лимиты по нашим стандартным процедурам и думаем, что это может быть неплохой поддержкой для многих клиентов, которым, в связи с текущей ситуацией, не хватает собственных средств.
После открытия счета и получения виртуальной карты, в приложении можно заказать физическую карту любого класса и она придет к вам по почте.
Для такого варианта открытия счета есть некоторые ограничения по оборотам и остаткам средств на карте: - Можно делать любые операции по счету в любом количестве, но на сумму не более 40 000 грн в месяц или 400 000 грн в год. - Текущий остаток на всех счетах клиента, открывшего счет по упрощенной идентификации, не может превышать 40 000 грн сверх кредитного лимита.
Для большинства клиентов (~80% по статистике текущей клиентской базы не превышают эти лимиты) такие лимиты более чем комфортны. Если же необходимы большие объемы операций, то достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут) или прийти в одну из наших точек выдачи для полноценной верификации и получения физической карты.
omb написав:та и раньше как бы проблем с получением карты не было...
Не было, если живешь в городе, где есть точка выдачи/куда может приехать курьер.
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