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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1864186518661867>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 56
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
45%
25
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:56

omb
Вы не в церкви, вас не обманут (с)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:17

Інкогніто, у Розетки на каждую оплату СВОЙ МСС у ПОСа.
Проверьте МСС в выписке на почту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57

ukrprom2014 принято
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:47

Re: Monobank

  clientage написав:Проверьте МСС в выписке на почту

Последняя выписка была пустой файл.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:44

Re: Monobank

clientage написав:Інкогніто, у Розетки на каждую оплату СВОЙ МСС у ПОСа.
Проверьте МСС в выписке на почту
По рассматриваемой покупке код попадает под кешбек.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

  Інкогніто написав:
clientage написав:Інкогніто, у Розетки на каждую оплату СВОЙ МСС у ПОСа.
Проверьте МСС в выписке на почту
По рассматриваемой покупке код попадает под кешбек.

Тогда додавливайте чат Мони
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 17:58

Re: Monobank

И котики подтянулись к оформлению карты полностью онлайн.

ОГо! написав:Отличная новость!

С сегодняшнего дня НБУ разрешил открывать счета клиентам без посещения отделений банка.

Для всех тех, кто не мог открыть нашу карту в маленьких населенных пунктах, кто «застрял» на карантине и не может выйти из дому, кто заграницей, кому просто лень вставать с дивана - качаем наше приложение, тратим 5 минут на все процедуры идентификации и пользуемся лучшей в мире картой, собираем награды, любуемся котиком и получаем эстетическое наслаждение от того каким простым, красивым и дружелюбным может быть банк.

С сегодняшнего дня это доступно для всех владельцев Android, а через неделю станет доступно и для владельцев iPhone.

Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков и о нем должны быть данные в бюро кредитных историй.

Мы планируем устанавливать на такие карты кредитные лимиты по нашим стандартным процедурам и думаем, что это может быть неплохой поддержкой для многих клиентов, которым, в связи с текущей ситуацией, не хватает собственных средств.

После открытия счета и получения виртуальной карты, в приложении можно заказать физическую карту любого класса и она придет к вам по почте.

Для такого варианта открытия счета есть некоторые ограничения по оборотам и остаткам средств на карте:
- Можно делать любые операции по счету в любом количестве, но на сумму не более 40 000 грн в месяц или 400 000 грн в год.
- Текущий остаток на всех счетах клиента, открывшего счет по упрощенной идентификации, не может превышать 40 000 грн сверх кредитного лимита.

Для большинства клиентов (~80% по статистике текущей клиентской базы не превышают эти лимиты) такие лимиты более чем комфортны.
Если же необходимы большие объемы операций, то достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут) или прийти в одну из наших точек выдачи для полноценной верификации и получения физической карты.

Ударим технологиями по карантину и бездорожью!

https://t.me/OGoMono/486
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:07

MASolomko та и раньше как бы проблем с получением карты не было...
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 19:12

Re: Monobank

  omb написав:та и раньше как бы проблем с получением карты не было...

Не было, если живешь в городе, где есть точка выдачи/куда может приехать курьер.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:57

  MASolomko написав:И котики подтянулись к оформлению карты полностью онлайн.

А кто еще? А-банк?
Bosstone
 
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