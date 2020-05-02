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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1869187018711872

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
26
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
22
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 19:15

Re: Monobank

Якщо хтось хотів раніше оформити іменну чорну карту але було жалко витрачати 150 грн, зараз можна замовити карту за 50 грн. і заодно відкрити нагороду Апгрейд.
rosstikf
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:55

  rosstikf написав: зараз можна замовити карту за 50 грн. і заодно відкрити нагороду Апгрейд.


:shock: :shock:
Олени жгут!
jay2004
 
Повідомлень: 2221
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Подякував: 50 раз.
Подякували: 242 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:29

  jay2004 написав:
  rosstikf написав: зараз можна замовити карту за 50 грн. і заодно відкрити нагороду Апгрейд.


:shock: :shock:
Олени жгут!

А Железную ещё за 100грн не дают? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31223
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2
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:36

Re: Monobank

  clientage написав:А Железную ещё за 100грн не дают?

Да ее и бесплатно с самого начала выпуска дают ;)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 1048
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 22:55

Re: Monobank

  rosstikf написав:...зараз можна замовити карту за 50 грн. і заодно відкрити нагороду Апгрейд.
Причина щедрости?
До какого типа акция?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 1940
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:04

Re: Monobank

MASolomko написав:
  rosstikf написав:...зараз можна замовити карту за 50 грн. і заодно відкрити нагороду Апгрейд.
Причина щедрости?
До какого типа акция?
Як зрозумів це наслідки нового закону НБУ що вже можна буде робити онлайн індентифікацию для нових клієнтів після чого отримати віртуальну чорну карту, і думаю мало б хто хотів платити 150 грн. щоб отримати фізичну карту, і тому опустили ціну до 50 грн. що дорівнює вартості доставки нп.
rosstikf
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.03.16
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  #<1 ... 1869187018711872
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