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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 19:15
Re: Monobank
Якщо хтось хотів раніше оформити іменну чорну карту але було жалко витрачати 150 грн, зараз можна замовити карту за 50 грн. і заодно відкрити нагороду Апгрейд.
Додано: Суб 02 тра, 2020 21:55
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:29
А Железную ещё за 100грн не дают?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:36
Re: Monobank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 02 тра, 2020 22:55
Re: Monobank
Причина щедрости?
До какого типа акция?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 02 тра, 2020 23:04
Re: Monobank
Як зрозумів це наслідки нового закону НБУ що вже можна буде робити онлайн індентифікацию для нових клієнтів після чого отримати віртуальну чорну карту, і думаю мало б хто хотів платити 150 грн. щоб отримати фізичну карту, і тому опустили ціну до 50 грн. що дорівнює вартості доставки нп.
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