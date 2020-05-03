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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1870187118721873

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 57
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
46%
26
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
39%
22
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:46

Vorlon
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1422
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Подякував: 24 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:08

4% тож нормальное предложение в этом месяце
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omb
 
Повідомлень: 1071
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Подякував: 16 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 14:18

Re: Monobank

Минулого місяця краса і здоров'я по аптеках проходила із кешбеком
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wolt450
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Повідомлень: 3335
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:33

Vorlon
Вы, вцелом, правы, но не на всё. К тому же, если бы работали все скидки, то:
3,2% за категорию + 4% партнёрские + 3% фишка.
Amid
 
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З нами з: 12.06.08
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:35

  omb написав:4% тож нормальное предложение в этом месяце

Не совсем, 3.2% за свои уступают 3% за кредитные у пудры.
Amid
 
Повідомлень: 1209
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 16:13

Amid
В "Доброго дня" я часто видел розничные цены, превышающие конкурентов в 1,5 раза минимум. Никакой кэшбек никогда не перекроет. Через приложение таблеток изредка бывает что-то вменяемое, но крайне редко...
Vorlon
 
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  #<1 ... 1870187118721873
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