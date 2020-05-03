Vorlon
Сайт таблетки.юа и пудра-карта - наше всьо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:46
Vorlon
Сайт таблетки.юа и пудра-карта - наше всьо.
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Додано: Пон 04 тра, 2020 14:08
4% тож нормальное предложение в этом месяце
Кешбечные карты!
Додано: Пон 04 тра, 2020 14:18
Re: Monobank
Минулого місяця краса і здоров'я по аптеках проходила із кешбеком
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:33
Vorlon
Вы, вцелом, правы, но не на всё. К тому же, если бы работали все скидки, то:
3,2% за категорию + 4% партнёрские + 3% фишка.
Додано: Пон 04 тра, 2020 15:35
Додано: Пон 04 тра, 2020 16:13
Amid
В "Доброго дня" я часто видел розничные цены, превышающие конкурентов в 1,5 раза минимум. Никакой кэшбек никогда не перекроет. Через приложение таблеток изредка бывает что-то вменяемое, но крайне редко...
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