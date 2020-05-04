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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1871187218731874

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
27
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 08:54

Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 09:00

  Stargazer212 написав:Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?

Нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:11

  mustbe написав:
  Stargazer212 написав:Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?

Нет

Благодарю!
Stargazer212
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43

Re: Monobank

Новые правила пополнения карт

1. У терміналах IBOX ліміт для поповнення власних карток monobank:

з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера) збільшено до 50 000 грн за один платіж;
у разі введення номера картки вручну зменшено до 4 999 грн за один платіж.
2. У разі поповнення картки через термінали самообслуговування інших банків сума поповнення не може перевищувати 4 999 тис. грн за один платіж (було 14 999 грн). Через термінали ТАСКОМБАНКу — 4 990 грн на одну картку на день.

3. Не клієнт monobank без надання документів може поповнити вашу картку в касах банків-партнерів (А-Банк, ТАСКОМБАНК, Універсал Банк) на суму не більше 4 999 грн за один платіж.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:55

  ukrprom2014 написав:NFS-рідер

Что такое? :)

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 13:57

  ukrprom2014 написав:з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера)

Сколько не пробовал раньше прикладывать смартфон - никакой реакции не было, в отличие от карты. Оно работало вообще?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:13

  omb написав:4% тож нормальное предложение в этом месяце

4 - 19.5 = 3.22 отстой...

  Vorlon написав:Оно работало вообще?

И продолжает работать.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 14:17

Re: Monobank

Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера)

Сколько не пробовал раньше прикладывать смартфон - никакой реакции не было, в отличие от карты. Оно работало вообще?
Прикладываю всегда телефон к ридеру, срабатывает во 100% случаев.
unknownurl
 
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