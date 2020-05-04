Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43

Новые правила пополнения карт



1. У терміналах IBOX ліміт для поповнення власних карток monobank:



з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера) збільшено до 50 000 грн за один платіж;

у разі введення номера картки вручну зменшено до 4 999 грн за один платіж.

2. У разі поповнення картки через термінали самообслуговування інших банків сума поповнення не може перевищувати 4 999 тис. грн за один платіж (було 14 999 грн). Через термінали ТАСКОМБАНКу — 4 990 грн на одну картку на день.



3. Не клієнт monobank без надання документів може поповнити вашу картку в касах банків-партнерів (А-Банк, ТАСКОМБАНК, Універсал Банк) на суму не більше 4 999 грн за один платіж.