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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 08:54
Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?
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Stargazer212
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Додано: Вів 05 тра, 2020 09:00
Stargazer212 написав:
Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?
Нет
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mustbe
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Додано: Вів 05 тра, 2020 10:11
mustbe написав: Stargazer212 написав:
Подскажите, кто знает, если пополнять карту моно картой альфы (пакет ультра) через приложение моно, альфа комиссию берет?
Нет
Благодарю!
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Stargazer212
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:43
Новые правила пополнения карт
1. У терміналах IBOX ліміт для поповнення власних карток monobank:
з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера) збільшено до 50 000 грн за один платіж;
у разі введення номера картки вручну зменшено до 4 999 грн за один платіж.
2. У разі поповнення картки через термінали самообслуговування інших банків сума поповнення не може перевищувати 4 999 тис. грн за один платіж (було 14 999 грн). Через термінали ТАСКОМБАНКу — 4 990 грн на одну картку на день.
3. Не клієнт monobank без надання документів може поповнити вашу картку в касах банків-партнерів (А-Банк, ТАСКОМБАНК, Універсал Банк) на суму не більше 4 999 грн за один платіж.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:55
ukrprom2014 написав:
NFS-рідер
Что такое?
Источник инфо?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 05 тра, 2020 13:57
ukrprom2014 написав:
з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера)
Сколько не пробовал раньше прикладывать смартфон - никакой реакции не было, в отличие от карты. Оно работало вообще?
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Vorlon
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:13
omb написав:
4% тож нормальное предложение в этом месяце
4 - 19.5 = 3.22 отстой...
Vorlon написав:
Оно работало вообще?
И продолжает работать.
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Maksi2
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Додано: Вів 05 тра, 2020 14:17
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера)
Сколько не пробовал раньше прикладывать смартфон - никакой реакции не было, в отличие от карты. Оно работало вообще?
Прикладываю всегда телефон к ридеру, срабатывает во 100% случаев.
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unknownurl
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