stryzhko
Странно - наверное что-то не так делал... Попробую ещё раз на досуге...
То есть открываете Gpay, выбираете нужную карту и прикладываете - я правильно понял?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:39
stryzhko
Странно - наверное что-то не так делал... Попробую ещё раз на досуге...
То есть открываете Gpay, выбираете нужную карту и прикладываете - я правильно понял?
Додано: Вів 05 тра, 2020 16:53
Re: Monobank
Vorlon, ну я так делал.
Если в Gpay выбрать карту monobank, то подтягивается реальный номер карты monobank. Если с картой другого банка, — виртуальный номер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:09
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:15
|