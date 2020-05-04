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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1872187318741875

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 58
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
9%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
27
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:39

stryzhko
Странно - наверное что-то не так делал... Попробую ещё раз на досуге...

То есть открываете Gpay, выбираете нужную карту и прикладываете - я правильно понял?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 16:53

Re: Monobank

Vorlon, ну я так делал.
Если в Gpay выбрать карту monobank, то подтягивается реальный номер карты monobank. Если с картой другого банка, — виртуальный номер.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:09

  MASolomko написав:Если с картой другого банка, — виртуальный номер.

И что с ним делать? :o
Vorlon
 
Повідомлень: 8291
З нами з: 14.06.13
Подякував: 408 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:15

  Vorlon написав:
  MASolomko написав:Если с картой другого банка, — виртуальный номер.

И что с ним делать? :o

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unlock
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05.05.2020 17:15
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