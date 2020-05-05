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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:52
klug написав:
Дивно, що у касах теж 5к ліміт і немає варіанту підняти пред'явивши паспорт. А з поповненням депо як тепер?
исключительно СЭП!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Вів 05 тра, 2020 23:17
Vorlon написав: ukrprom2014 написав:
з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера)
Сколько не пробовал раньше прикладывать смартфон - никакой реакции не было, в отличие от карты. Оно работало вообще?
Работает, но как-то по-хитрому. У меня тоже не прочитало карту с первой попытки.
Надо было подвигать телефон и оно раза 3 пиликнуло и тогда прочитало номер карты
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Додано: Сер 06 тра, 2020 07:54
Что бы не вылезти за фонд, в моно и универсале суммарно не больше 200 тыс. нужно держать?
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envyme1
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Додано: Сер 06 тра, 2020 08:06
envyme1, да.
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