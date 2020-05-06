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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
28
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:52

  klug написав:Дивно, що у касах теж 5к ліміт і немає варіанту підняти пред'явивши паспорт. А з поповненням депо як тепер?

исключительно СЭП!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:17

  Vorlon написав:
  ukrprom2014 написав:з авторизацією в терміналі (прикладання картки, телефону або годинника до NFS-рідера)

Сколько не пробовал раньше прикладывать смартфон - никакой реакции не было, в отличие от карты. Оно работало вообще?

Работает, но как-то по-хитрому. У меня тоже не прочитало карту с первой попытки.
Надо было подвигать телефон и оно раза 3 пиликнуло и тогда прочитало номер карты
йцукен
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 07:54

Что бы не вылезти за фонд, в моно и универсале суммарно не больше 200 тыс. нужно держать?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:06

Re: Monobank

envyme1, да.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:02

колеги, хтось може пояснити, чому в монододатку одразу ж після надсилання суми 2К грн на картку привату операцію було автоматично скасовано ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 09:05

  stas_rst написав:колеги, хтось може пояснити, чому в монододатку одразу ж після надсилання суми 2К грн на картку привату операцію було автоматично скасовано ???

У меня такое когда-то было когда карта примата уже была аннулирована (просрочена), а я об этом не знал...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:28

  Vorlon написав:
  stas_rst написав:колеги, хтось може пояснити, чому в монододатку одразу ж після надсилання суми 2К грн на картку привату операцію було автоматично скасовано ???

У меня такое когда-то было когда карта примата уже была аннулирована (просрочена), а я об этом не знал...

карта жива ... тільки що зхавало з тумби в магазині дві тисячних куп"юри аж бігом ... уже все прийшло, а Моно дав відлуп.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:30

stas_rst
ніхто окрім самого моно вам не скаже причину
чат, гарячка..? треба дізнаватись
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:59

Re: Monobank

максимум 13,5 % (гривна, 1 рік).

P.S. пружина ужимається - чекаю зміну тренду.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:13

jay2004

неясно чи зжимається чи рівняєтсья до обліковки (8% на моменті, по плану дядяші 7% на кінець року)

свіжий огляд мінфіну

viewtopic.php?p=4956980#p4956980
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