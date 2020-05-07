Тумба приватовская? Если карта просрочена, то Приват умеет самостоятельно зачислять на свою новую карту, а Моне дает отлуп платежная система.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:45
Re: Monobank
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10
Re: Monobank
Вышла бета с Банкой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:02
Тумба привата ... на ГЛ сказали, що відлум пройшов зі сторони Привата, оскільки "отримувачем перевищено суму\ліміт по зарахуванню доходів/поповнення " ... якось так пояснили ... брєд, але я уже не доколупував, бо дитя хвилювалось і шукало шпаргалки по ходу розмови ...
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