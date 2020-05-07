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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1874187518761877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 59
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
2%
1
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
28
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
22
Всього голосів : 59
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:45

Re: Monobank

  stas_rst написав:карта жива ... тільки що зхавало з тумби в магазині дві тисячних куп"юри аж бігом ... уже все прийшло, а Моно дав відлуп.

Тумба приватовская? Если карта просрочена, то Приват умеет самостоятельно зачислять на свою новую карту, а Моне дает отлуп платежная система.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10

Re: Monobank

Вышла бета с Банкой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:02

  SHURICK76 написав:
  stas_rst написав:карта жива ... тільки що зхавало з тумби в магазині дві тисячних куп"юри аж бігом ... уже все прийшло, а Моно дав відлуп.

Тумба приватовская? Если карта просрочена, то Приват умеет самостоятельно зачислять на свою новую карту, а Моне дает отлуп платежная система.

Тумба привата ... на ГЛ сказали, що відлум пройшов зі сторони Привата, оскільки "отримувачем перевищено суму\ліміт по зарахуванню доходів/поповнення " ... якось так пояснили ... брєд, але я уже не доколупував, бо дитя хвилювалось і шукало шпаргалки по ходу розмови ...
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:07

  ingtrans написав:Вышла бета с Банкой.

И в чем ее суть?
AVF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:12

  AVF написав:
  ingtrans написав:Вышла бета с Банкой.

И в чем ее суть?


Банка дозволяє собі збирати на супчик.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:14

  melkh написав:
Банка дозволяє собі збирати на супчик.


Але ніде немає інформації скільки ж у тій банці відсотків нараховують на залишок? Невже нуль???


Это какой-то позор (с)

А не, вылезла ссылочка на договор, 10% оказывается.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17

  WachtAmRhein написав:
  melkh написав:
Банка дозволяє собі збирати на супчик.


Але ніде немає інформації скільки ж у тій банці відсотків нараховують на залишок? Невже нуль???


Это какой-то позор (с)

А не, вылезла ссылочка на договор, 10% оказывается.

А где-нибудь описано, как она работает? Спросонья не нашел. Как в нее деньги-то попадают?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:21

Да нафига та банка нужна?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:29

Re: Monobank

  Vorlon написав:Да нафига та банка нужна?

Я тоже не знаю :) Ладно бы еще проценты были выше...
А еще поставили банку в меню вместо кешбэка - лично мне не нравится и даже как-то мешает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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