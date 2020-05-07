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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 15:45
stas_rst написав:
карта жива ... тільки що зхавало з тумби в магазині дві тисячних куп"юри аж бігом ... уже все прийшло, а Моно дав відлуп.
Тумба приватовская? Если карта просрочена, то Приват умеет самостоятельно зачислять на свою новую карту, а Моне дает отлуп платежная система.
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SHURICK76
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:10
Вышла бета с Банкой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:02
SHURICK76 написав: stas_rst написав:
карта жива ... тільки що зхавало з тумби в магазині дві тисячних куп"юри аж бігом ... уже все прийшло, а Моно дав відлуп.
Тумба приватовская? Если карта просрочена, то Приват умеет самостоятельно зачислять на свою новую карту, а Моне дает отлуп платежная система.
Тумба привата ... на ГЛ сказали, що відлум пройшов зі сторони Привата, оскільки "отримувачем перевищено суму\ліміт по зарахуванню доходів/поповнення " ... якось так пояснили ... брєд, але я уже не доколупував, бо дитя хвилювалось і шукало шпаргалки по ходу розмови ...
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:07
ingtrans написав:
Вышла бета с Банкой.
И в чем ее суть?
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AVF
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:12
AVF написав: ingtrans написав:
Вышла бета с Банкой.
И в чем ее суть?
Банка дозволяє собі збирати на супчик.
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melkh
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 04:14
melkh написав:
Банка дозволяє собі збирати на супчик.
Але ніде немає інформації скільки ж у тій банці відсотків нараховують на залишок? Невже нуль???
Это какой-то позор (с)
А не, вылезла ссылочка на договор, 10% оказывается.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:17
WachtAmRhein написав: melkh написав:
Банка дозволяє собі збирати на супчик.
Але ніде немає інформації скільки ж у тій банці відсотків нараховують на залишок? Невже нуль???
Это какой-то позор (с)
А не, вылезла ссылочка на договор, 10% оказывается.
А где-нибудь описано, как она работает? Спросонья не нашел. Как в нее деньги-то попадают?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:21
Да нафига та банка нужна?
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Vorlon
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:29
Vorlon написав:
Да нафига та банка нужна?
Я тоже не знаю
Ладно бы еще проценты были выше...
А еще поставили банку в меню вместо кешбэка - лично мне не нравится и даже как-то мешает.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:11
ingtrans написав:
Вышла бета с Банкой.
Не, не тот компот.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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