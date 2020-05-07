10% это еще куда ни шло.. он альфа пиарит свои 8% и ниче
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:16
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20
Re: Monobank
Не, ну банка может не совсем бесполезная, она же, вероятно, позволит получать проценты на свои, пока черная в минусе, но в целом ее идея, конечно, не в этом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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