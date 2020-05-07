Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:12

mustbe написав: Сама по себе - Банка, конечно, беспонтовая. Сама по себе - Банка, конечно, беспонтовая.

Людям даже не приходит в голову мысль что такие вещи надо делать не в кредит, а накопив.

Сама по себе банка - простой способ копить деньги не напрягая при этом голову. Не всем людям, далеко не всем, нравится сидеть и раздумывать над бюджетами. Им проще создать банку, выбрат правило пополнения, например раз в месяц после зарплаты переводить 500 гривен. И готово - на следующее лето есть деньги на поездку.Более того, банки в необанках есть даже у бизнес-счетов. Ведь это просто и удобно сли в такой банке собираются деньги для оплаты НДС (20% с каждого поступления) или просто резервируются деньги на оплату аренды и нет шанса что в нужный момент денег не хватит.П.С.Достаточно зайти на Минфин и почитать отзывы. Как раз у Монобанка куча отзывов с нытьем о том что люди за счёт кредитного лимита собирались пересаживать почку или покупать маме феррари, но жыстокий и подлый Монобанка урезал кредлимит или вообще его не дал и человек остался без почки, а мама без ферари.