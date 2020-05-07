10% это еще куда ни шло.. он альфа пиарит свои 8% и ниче
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:16
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20
Re: Monobank
Не, ну банка может не совсем бесполезная, она же, вероятно, позволит получать проценты на свои, пока черная в минусе, но в целом ее идея, конечно, не в этом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:21
Re: Monobank
Сама по себе - Банка, конечно, беспонтовая.
Та же Копилка, только вид сбоку.
Заняла место более полезного Кешбека.
Единственная интересная фича - совместное накопление.
Но там мин.сумма 100грн, далеко не каждый может себе позволить столь значительные траты )
Думал заюзать её для донатов, но понял, что смысла нет.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:25
Re: Monobank
Все про Банку от Monobank
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:06
...и приложение перестало запускаться. Пришлось откатиться на стабильную версию с беты. Отличная Банка! Так держать!
Число зверя - 9,99
Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:12
Re: Monobank
Сама по себе банка - простой способ копить деньги не напрягая при этом голову. Не всем людям, далеко не всем, нравится сидеть и раздумывать над бюджетами. Им проще создать банку, выбрат правило пополнения, например раз в месяц после зарплаты переводить 500 гривен. И готово - на следующее лето есть деньги на поездку.
Более того, банки в необанках есть даже у бизнес-счетов. Ведь это просто и удобно сли в такой банке собираются деньги для оплаты НДС (20% с каждого поступления) или просто резервируются деньги на оплату аренды и нет шанса что в нужный момент денег не хватит.
П.С.
Достаточно зайти на Минфин и почитать отзывы. Как раз у Монобанка куча отзывов с нытьем о том что люди за счёт кредитного лимита собирались пересаживать почку или покупать маме феррари, но жыстокий и подлый Монобанка урезал кредлимит или вообще его не дал и человек остался без почки, а мама без ферари. Людям даже не приходит в голову мысль что такие вещи надо делать не в кредит, а накопив.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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