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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1875187618771878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 61
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
3%
2
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
29
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
22
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:16

  Vorlon написав:Да нафига та банка нужна?
10% это еще куда ни шло.. он альфа пиарит свои 8% и ниче :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:20

Re: Monobank

Не, ну банка может не совсем бесполезная, она же, вероятно, позволит получать проценты на свои, пока черная в минусе, но в целом ее идея, конечно, не в этом.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:21

Re: Monobank

Сама по себе - Банка, конечно, беспонтовая.
Та же Копилка, только вид сбоку.
Заняла место более полезного Кешбека.
Единственная интересная фича - совместное накопление.
Но там мин.сумма 100грн, далеко не каждый может себе позволить столь значительные траты )
Думал заюзать её для донатов, но понял, что смысла нет.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:25

Re: Monobank

Все про Банку от Monobank

Igor3777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:06

  ingtrans написав:Вышла бета с Банкой.

...и приложение перестало запускаться. Пришлось откатиться на стабильную версию с беты. Отличная Банка! Так держать!
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:12

Re: Monobank

  mustbe написав:Сама по себе - Банка, конечно, беспонтовая.

Сама по себе банка - простой способ копить деньги не напрягая при этом голову. Не всем людям, далеко не всем, нравится сидеть и раздумывать над бюджетами. Им проще создать банку, выбрат правило пополнения, например раз в месяц после зарплаты переводить 500 гривен. И готово - на следующее лето есть деньги на поездку.

Более того, банки в необанках есть даже у бизнес-счетов. Ведь это просто и удобно сли в такой банке собираются деньги для оплаты НДС (20% с каждого поступления) или просто резервируются деньги на оплату аренды и нет шанса что в нужный момент денег не хватит.

П.С.
Достаточно зайти на Минфин и почитать отзывы. Как раз у Монобанка куча отзывов с нытьем о том что люди за счёт кредитного лимита собирались пересаживать почку или покупать маме феррари, но жыстокий и подлый Монобанка урезал кредлимит или вообще его не дал и человек остался без почки, а мама без ферари. Людям даже не приходит в голову мысль что такие вещи надо делать не в кредит, а накопив.

П.П.С.
А вообще спор о необходимости банки это что-то типа спора о выборе ручки или автомата. Если человеку машина просто для перемещения по городу - зачем ему ручка? Если человеку банк просто для распоряжения своими деньгами - почему ем не переложить "заботу" о накоплениях на автоматизированный сервис?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:15

Оказывается, если черная в минусе, то на остаток собственных средств на белой проценты не начисляются.
Если бы не банка, то как-то упустил этот вопрос. Нужно внимательнее читать тарифы. :|
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:18

  omb написав:10% это еще куда ни шло.. он альфа пиарит свои 8% и ниче :mrgreen:

Тока банка не сейф. Тут чтобы деньги вывести нужно банку разбить. :mrgreen:
rollo
 
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