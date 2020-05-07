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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1876187718781879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 61
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
3%
2
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
48%
29
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
36%
22
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:01

Re: Monobank

Відкриваєш чорну картку, сунешся вниз списку і переглядаєш пункт: "Одержувати % на залишок".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:05

  M-Audio написав:
  Кочевник написав:Про те, що це "простий спосіб" - придумали якісь Горохофанати.

Это придумали ещё в Приватбанке. А ещё в магазинах (в сильпо точно было) - округление суммы покупки с закидыванием остатка на бонусный счет. Там это, как раз, смысл имело для тех, кто наличкой расплачивается - копейки не искать и не получать их на сдачу.
Какой в этом всём смысл с картой - мне никогда не понять. Откладывать "незаметно" по несколько гривен с каждой покупки... Так пусть эти гривны так же незаметно полежат на той же карте.
А на неё хоть проценты капают (при наличии минуса по кредитке), или тоже нет?
Кстати, на по чёрной карте проценты на собственный остаток есть? Если есть, надо где-то включать? У меня были собственные там, но не помню, начисляли ли что-то.

На банку проценты капают (10%) при наличии минуса по кредитке.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:10

Банка: очередная замануха на кредитки. Теперь можно донатить чужие карты, тем самым увеличивая транзакционный бизнес для Mastercard
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:08

Кстати, по поводу 1% Аллы на продукты, может кому-то пригодится.
Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно.
Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу.
Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к]
Исходя из условий задачи, получаем такие результаты:
Моно:
1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92 грн.
2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100 грн.
Альфа:
3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87 грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн.
Вывод: добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный.
п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.
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  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:16

Striker А еще лучше ходить в Сильпо, вигребать по сибасу 5% и не морочить себе голову. С 10к получать 500 грн и насмехаться с банков что вы пишете, особенно с Б5.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 08 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:19

  Maksi2 написав:Striker А еще лучше ходить в Сильпо, вигребать по сибасу 5% и не морочить себе голову. с 10к получать 500 грн и насмехаться с цифр что вы пишете, особенно с Б5.

Ну так не у всех же Сильпо под домом. От меня далеко, рядом только Варус и куча АТБ со всех сторон. К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
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