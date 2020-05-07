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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:01
Re: Monobank
Відкриваєш чорну картку, сунешся вниз списку і переглядаєш пункт: "Одержувати % на залишок".
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:05
На банку проценты капают (10%) при наличии минуса по кредитке.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:10
Банка: очередная замануха на кредитки. Теперь можно донатить чужие карты, тем самым увеличивая транзакционный бизнес для Mastercard
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:08
Кстати, по поводу 1% Аллы на продукты, может кому-то пригодится.
Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно.
Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу.
Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к]
Исходя из условий задачи, получаем такие результаты:
Моно:
1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92 грн.
2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100 грн.
Альфа:
3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87 грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн.
Вывод: добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный.
п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:16
Striker А еще лучше ходить в Сильпо, вигребать по сибасу 5% и не морочить себе голову. С 10к получать 500 грн и насмехаться с банков что вы пишете, особенно с Б5.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 08 тра, 2020 19:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:19
Ну так не у всех же Сильпо под домом. От меня далеко, рядом только Варус и куча АТБ со всех сторон. К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
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