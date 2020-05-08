Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:52

klug написав: *facepalm* до чого тут кредитки, якщо Банка працює лише з власними коштами? До чого тут трансакційний бізнес, якщо поповнення Банки - це виключно внутрішньобанківська операція? *facepalm* до чого тут кредитки, якщо Банка працює лише з власними коштами? До чого тут трансакційний бізнес, якщо поповнення Банки - це виключно внутрішньобанківська операція?

Объясню:Маркетинговая стратегия - это поиск новых и качественных клиентов. Учитывая, что Моно позиционирует себя как легкий способ получения кредитной карты, совсем необязательно понимать схему работы так называемой "Банки - Копилки". С дебетной карты / или кредитной - это уже сам процесс работы клиента в приложении, а именно в красивом флоу и UX/UI интерфейсе. Там все очень даже красиво, прям как у Apple, которые жарят своих разрабов для создания крутого интерфейса. По этому же пути идет Моно!За все эти прелести сколько Моно дерет %% - 40?Отличное время захватить клиента в момент обнуления лимитов в других Банках. И ведь почему-то проект стартовал именно в кризис. Наверное парни случайно опоздали с релизом аж на пол года, и за это PMу по попе)))Транзакционный бизнес - это транзакционный бизнес, вы делаете P2P перевод через модуль "Банка" на карту другого клиента, даже внутри МФО УБ. Все просто и без лишнего ввода номера карты. Mastercard вам/Моно и chargeback нальет)могу писать еще очень долго. Но, возвращаясь к первому пункту, это качественная маркетинговая стратегия для поиска новых клиентов именно на кредитные карты с использованием копи-пейста "Копилки" Привата