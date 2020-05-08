klug написав:*facepalm* до чого тут кредитки, якщо Банка працює лише з власними коштами? До чого тут трансакційний бізнес, якщо поповнення Банки - це виключно внутрішньобанківська операція?
Объясню:
1. Маркетинговая стратегия - это поиск новых и качественных клиентов. Учитывая, что Моно позиционирует себя как легкий способ получения кредитной карты, совсем необязательно понимать схему работы так называемой "Банки - Копилки". С дебетной карты / или кредитной - это уже сам процесс работы клиента в приложении, а именно в красивом флоу и UX/UI интерфейсе. Там все очень даже красиво, прям как у Apple, которые жарят своих разрабов для создания крутого интерфейса. По этому же пути идет Моно! 2. За все эти прелести сколько Моно дерет %% - 40? Отличное время захватить клиента в момент обнуления лимитов в других Банках. И ведь почему-то проект стартовал именно в кризис. Наверное парни случайно опоздали с релизом аж на пол года, и за это PMу по попе))) 3. Транзакционный бизнес - это транзакционный бизнес, вы делаете P2P перевод через модуль "Банка" на карту другого клиента, даже внутри МФО УБ. Все просто и без лишнего ввода номера карты. Mastercard вам/Моно и chargeback нальет)
P.S. могу писать еще очень долго. Но, возвращаясь к первому пункту, это качественная маркетинговая стратегия для поиска новых клиентов именно на кредитные карты с использованием копи-пейста "Копилки" Привата
Востаннє редагувалось newset в П'ят 08 тра, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2 написав:Не повезло вам с Сильпом. Слышать и видеть это разные вещи. Если бы нивелировало, то меня бы там не было. Цены на уровне, а черная икра везде дорого. Ну а так да, в АТБ мучаться вам с теми контрагентами которых описываете.
Ради интереса начал набирать товары на сайтах https://shop.silpo.ua и https://zakaz.atbmarket.com соответственно для сравнения корзины товаров, которые я обычно покупаю. Старался по возможности набирать одинаковые товары, хотя по паре позиций пришлось брать сравнимые из-за отсутствия одинаковых товаров. Черной икры не брал, брал овощи, фрукты, молочку, хлеб, яйца, бытовая химия, в общем ничего особенного. Все, что обычно беру, так и не взял - на счете 523,99 грн против 589,28 грн в пользу АТБ бросил эту затею. Не вижу как Сильпо может отыграть эту разницу в более 10%. Да, я понимаю, в Сильпо есть своя программа лояльности + 5% кешбэка против, например, 2%, но тем не менее до 10% еще далеко.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
klug написав:*facepalm* до чого тут кредитки, якщо Банка працює лише з власними коштами? До чого тут трансакційний бізнес, якщо поповнення Банки - це виключно внутрішньобанківська операція?
Объясню:
1. Маркетинговая стратегия - это поиск новых и качественных клиентов. Учитывая, что Моно позиционирует себя как легкий способ получения кредитной карты, совсем необязательно понимать схему работы так называемой "Банки - Копилки". С дебетной карты / или кредитной - это уже сам процесс работы клиента в приложении, а именно в красивом флоу и UX/UI интерфейсе. Там все очень даже красиво, прям как у Apple, которые жарят своих разрабов для создания крутого интерфейса. По этому же пути идет Моно! 2. За все эти прелести сколько Моно дерет %% - 40? Отличное время захватить клиента в момент обнуления лимитов в других Банках. И ведь почему-то проект стартовал именно в кризис. Наверное парни случайно опоздали с релизом аж на пол года, и за это PMу по попе))) 3. Транзакционный бизнес - это транзакционный бизнес, вы делаете P2P перевод через модуль "Банка" на карту другого клиента, даже внутри МФО УБ. Все просто и без лишнего ввода номера карты. Mastercard вам/Моно и chargeback нальет)
P.S. могу писать еще очень долго. Но, возвращаясь к первому пункту, это качественная маркетинговая стратегия для поиска новых клиентов именно на кредитные карты с использованием копи-пейста "Копилки" Привата
Багато красивих слів для розводу лохів. На свинорилах не вдалося заробити, нехай лохи платять за існування плюшок.
Основная разица набежала на молочке, фруктах, яйцах, но некоторые товары были дешевле в Сильпо, правда, как правило, на копейки.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans так в том и прикол, что надо брать лучшее предложение, а не ограничиваться 1 маркетом. Атб рулит по крупам, молочке и всякой мелочевке, а вот четверти куринные по 37 грн/кг не продаст или перепела по 170 или 1 кг творога неплохого для сырников по 65 грн/кг с 6.5% скидкой итак далее, а если еще попадешь на 10% в персональное предложение и +2% на объеме, то какое там атб)
ingtrans Сильпо довело свою акционную программу уже до более 350 товаров если отовариваться из этой группы тогда есть смысл туда ходить. + по бонсной программе персональных скидок сильпо возвращает еще 10%. Вот и за этим 10+1,5+5% за товары цены недели и можно ходить туда
Востаннє редагувалось pavyak в П'ят 08 тра, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
ingtrans Кому что ближе тот туда и ходит и на это стоимость товаров не влияет, по крайней мере для меня - так. Мне лучше скупиться в одном магазине чем бегать по разным, типа крупа - в одном а молочка - в другом, это бред панове.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 08 тра, 2020 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2 написав:ingtrans Кому что ближе тот туда и ходит и на это стоимость товаров не влияет, по крайней мере для меня - так.
Вот-вот, а то с
Maksi2 написав:Striker А еще лучше ходить в Сильпо, вигребать по сибасу 5% и не морочить себе голову.
я не очень согласен
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay