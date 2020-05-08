|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:38
Видели уже Банку от Моно?
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:40
sergiylfc написав:
Видели уже Банку от Моно?
И видели, и поругали уже
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:41
ingtrans написав: Maksi2 написав:
ingtrans Кому что ближе тот туда и ходит и на это стоимость товаров не влияет, по крайней мере для меня - так.
Вот-вот, а то с
Maksi2 написав:
Striker А еще лучше ходить в Сильпо, вигребать по сибасу 5% и не морочить себе голову.
я не очень согласен
Вы можете быть 100 раз не согласными, я вообще заметил что вы часто вставляете свои 5 копеек, хотя я писал это - Страйкеру, но это не отменяет того факта что я в сибасе получаю 500 грн, а Страйкер по своей Б5 получает при тех же вложениях всего 200 грн. Если вы не поняли, а похоже что так и есть, то речь шла именно об этом.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:47
pavyak написав:
Вот и за этим 10+1,5+5% за товары цены недели и можно ходить туда
+ с сертификатом от Симыной инфини)) так и ходим.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4205
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:47
ingtrans А поругали почему?)
-
sergiylfc
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 09.12.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:03
Maksi2 написав:
вы часто вставляете свои 5 копеек
Это всего лишь 2 копейки, у Вас явно процент кешбэка выше
Maksi2 написав:
я в сибасе получаю 500 грн, а Страйкер по своей Б5 получает при тех же вложениях всего 200 грн.
Вложения-то одинаковые, но важен же не только, или даже не столько, кешбэк, а товары, которые можно купить на одну и ту же сумму. ИМХО, если не заморачиватся акциями и беготней по разным магазинам, то АТБ в целом будет дешевле больше, чем на 300 грн на 10к.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:04
Striker написав:
Кстати, по поводу 1% Аллы на продукты, может кому-то пригодится.
Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно.
Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу.
Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к]
Исходя из условий задачи, получаем такие результаты:Моно:
1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92
грн.
2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100
грн.Альфа:
3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87
грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн.Вывод:
добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный.
п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.
Продукты у Алки от 1% до 5% были пару раз за 2 года. Сейчас 1% на продукты один раз за полтора года.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:06
pavyak написав:ingtrans
Сильпо довело свою акционную программу уже до более 350 товаров если отовариваться из этой группы тогда есть смысл туда ходить. + по бонсной программе персональных скидок сильпо возвращает еще 10%. Вот и за этим 10+1,5+5% за товары цены недели и можно ходить туда
Это новый БДСМ. Сдохнуть с голоду и ждать неделю акцию от Сильпо . Вместо того чтобы купить в АТБ или в Ашане
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:19
proftpd66 написав: pavyak написав:ingtrans
Сильпо довело свою акционную программу уже до более 350 товаров если отовариваться из этой группы тогда есть смысл туда ходить. + по бонсной программе персональных скидок сильпо возвращает еще 10%. Вот и за этим 10+1,5+5% за товары цены недели и можно ходить туда
Это новый БДСМ. Сдохнуть с голоду и ждать неделю акцию от Сильпо . Вместо того чтобы купить в АТБ или в Ашане
БДСМ это не знать предмет спора и не понимать о чем речь идет.
Там акция проходит неделю, и каждую неделю новая акция. Мне не сложно повторить, акция 7 дней в неделю, 4 раза в месяц. И кто умирает от голода? Правильно - атбшники.
Предмет обсуждения банк, плавно перешел в оффтоп на тему супермаркеты. Но топим то не за маркет, а за банк
А если еще точнее то за кешбек.
Разворачивайте сани.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 611
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:21
Maksi2 написав: proftpd66 написав: pavyak написав:ingtrans
Сильпо довело свою акционную программу уже до более 350 товаров если отовариваться из этой группы тогда есть смысл туда ходить. + по бонсной программе персональных скидок сильпо возвращает еще 10%. Вот и за этим 10+1,5+5% за товары цены недели и можно ходить туда
Это новый БДСМ. Сдохнуть с голоду и ждать неделю акцию от Сильпо . Вместо того чтобы купить в АТБ или в Ашане
БДСМ это не знать предмет спора и не понимать о чем речь идет.
Там акция проходит неделю, и каждую неделю новая акция. Мне не сложно повторить, акция 7 дней в неделю, 4 раза в месяц. И кто умирает от голода? Правильно - атбшники.
Предмет обсуждения банк, плавно перешел в оффтоп на тему супермаркеты. Но топим то не за маркет, а за банк
А если еще точнее то за кешбек.
Разворачивайте сани.
я туда холил 15 лет, никогда подобного не видел. Там все дороже чем АТБ и Ашан.
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 08 тра, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|