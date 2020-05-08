Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:21
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:25
jay2004 Почему?
Визуально сделано симпатично, мотивирует накапливать средства, по типу заначки, можно установить условие накопления.
Знаю многих, которые использовали Копилку, забывали о ней, и так накапливали по несколько тысяч. Мелочь, а приятно.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:27
банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.
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