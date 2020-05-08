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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1879188018811882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
3%
2
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
29
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
23
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:21

  sergiylfc написав:ingtrans А поругали почему?)


Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:25

jay2004 Почему?

Визуально сделано симпатично, мотивирует накапливать средства, по типу заначки, можно установить условие накопления.

Знаю многих, которые использовали Копилку, забывали о ней, и так накапливали по несколько тысяч. Мелочь, а приятно.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:27

  jay2004 написав:
  sergiylfc написав:ingtrans А поругали почему?)


Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...

банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.
vitaliian
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  #<1 ... 1879188018811882
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