Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...
банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.
Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...
банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.
Вы, наверное, говорите о банке monobank, а не о Банке - фиче в monobank, которая вчера появилась приложении.
Востаннє редагувалось ingtrans в П'ят 08 тра, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...
банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.
Striker написав:Кстати, по поводу 1% Аллы на продукты, может кому-то пригодится. Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно. Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу. Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к] Исходя из условий задачи, получаем такие результаты: Моно: 1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92 грн. 2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100 грн. Альфа: 3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87 грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн. Вывод: добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный. п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.
Продукты у Алки от 1% до 5% были пару раз за 2 года. Сейчас 1% на продукты один раз за полтора года.
Посмотрим, они же объединили сейчас всё в одну категорию Продукты - добавили Сладости, Виномаркеты. По логике теперь чаще должно выпадать.
Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.
Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
M-Audio та ладно, есть Атб и норм, где площадь побольше. Но все равно, у меня например расстояние до Атб, Сильпо и Кишени равные и небольшие, посим бегаю всюду, хоть везде абсолютно разные % кешбека и % лояльности