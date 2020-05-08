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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1880188118821883>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 62
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
3
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
8%
5
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
3%
2
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
47%
29
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
23
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:21

  sergiylfc написав:ingtrans А поругали почему?)


Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:25

jay2004 Почему?

Визуально сделано симпатично, мотивирует накапливать средства, по типу заначки, можно установить условие накопления.

Знаю многих, которые использовали Копилку, забывали о ней, и так накапливали по несколько тысяч. Мелочь, а приятно.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:27

  jay2004 написав:
  sergiylfc написав:ingtrans А поругали почему?)


Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...

банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:29

  vitaliian написав:
  jay2004 написав:
  sergiylfc написав:ingtrans А поругали почему?)


Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...

банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.

Вы, наверное, говорите о банке monobank, а не о Банке - фиче в monobank, которая вчера появилась приложении.
Востаннє редагувалось ingtrans в П'ят 08 тра, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:35

  vitaliian написав:
  jay2004 написав:
  sergiylfc написав:ingtrans А поругали почему?)


Потому, что БАНКА - бестолковая вещь. От слова, совсем...

банка самая толковая из всех что есть на рынке, простейшая 5ти минутная процедура получения карты, кеш-бык, 10% на остаток по текущему счёту, терминалы пополнения айбокс на каждом углу, бесплатный перевод с и на другие карты. Из минусов - дорого выводить валюту.


банка/БАНКА, кеш - бык. Вы сделали мой вечер :wink: !
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:37

  proftpd66 написав:
  Striker написав:Кстати, по поводу 1% Аллы на продукты, может кому-то пригодится.
Прикинул для себя, что же выгоднее: 1% (0,8%) за кредитные у Аллы, как тут иногда высказываются, или 2% (1,61%) за свои у Моно.
Допустим, что в месяц на продукты тратим 5к грн. Первый вариант: 5к лежат с начала месяца на Моно под 8% чистыми и постепенно тратятся на продукты. Второй вариант - кидаем на Моно 5к с Форварда (12% чистыми) частями по ~1.25к в неделю. Третий вариант: пользуемся Альфой, 5к лежат под 12% на Форварде, в РД минус 1 день погашаем с него Альфу.
Считаем по формуле: [12% или 8% годовых у форварда-моно]/[365 дней]*[7 дней]/[100]*[3.75к-2.5к-1,25к]
Исходя из условий задачи, получаем такие результаты:
Моно:
1. 80 грн кешбэк +12 грн % Моно. Итого: 92 грн.
2. 80 грн кешбэк +20 грн % Моно+Форвард, если кидать с Форварда частями + гемор с переводами. Итого: 100 грн.
Альфа:
3. 40 грн кешбэк +47 грн % Форвард + прокачка категорий +50 грн в месяц. Итого: 87 грн. Если карта была 0 на начало месяца, то получаем профит сразу за 2 месяца т.е. за 10к будет 97 грн, в дальнейшем +47 грн.
Вывод: добиваю 100 грн кешбэка на Моно, ложу на полку и пользуюсь Аллой, так как надо добить хотя бы следующий уровень. Далее буду смотреть, 2-й вариант самый выгодный.
п.с. а лучше иметь Б5 с лимитом, с чистыми 2%, и получать 100 грн с 5к.


Продукты у Алки от 1% до 5% были пару раз за 2 года. Сейчас 1% на продукты один раз за полтора года.

Посмотрим, они же объединили сейчас всё в одну категорию Продукты - добавили Сладости, Виномаркеты. По логике теперь чаще должно выпадать.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:41

Re: Monobank

Ахах, если Банка скинулась щас на рекламу, хотя чего тут ждать от ТАСА/УБ/Моно.
Медовая похвала Гороху / Рогальскому за их команду разрабов и маркетологов, тут уж бесспорно.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:51

  Striker написав:К тому же слышал, что в Сильпо цены повыше, чем в том же АТБ, что нивелирует кешбэк.

Это не совсем так. Может быть в целом уровень цен и повыше, но бывают скидки, акции и программа лояльности, а ещё есть ряд товаров и торговых марок, которых в АТБ нет. К тому же в Сильпо просто приятнее находиться. АТБ сплошь превратились в какие-то гадюшники.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:54

M-Audio та ладно, есть Атб и норм, где площадь побольше. Но все равно, у меня например расстояние до Атб, Сильпо и Кишени равные и небольшие, посим бегаю всюду, хоть везде абсолютно разные % кешбека и % лояльности
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:57

  newset написав:Ахах, если Банка скинулась щас на рекламу, хотя чего тут ждать от ТАСА/УБ/Моно.
Медовая похвала Гороху / Рогальскому за их команду разрабов и маркетологов, тут уж бесспорно.


Лучше сделать софт для девушек легкого поведения. Чтобы софт работал внутри половых органов. :lol:

уже есть созданная криптовалюта для этого:
https://kyiv-x.club/
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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